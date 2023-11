Am 27.10.2023 kam es gegen 17 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Unkel.

Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Unbekannter männlicher Pkw-Fahrer befuhr die Straße Lehngasse in Unkel und bog dann rechts in die Frankfurter Straße ab. Dabei übersah er das am Haus liegende Werkzeug des Geschädigten und beschädigte dieses durch Überfahren. Obwohl der Geschädigte sofort lautstark auf sich aufmerksam machte, fuhr der Verursacher unerlaubterweise davon. Der männliche Fahrer wird als Mitte 70, weiße Haare und Halbglatze beschrieben. Bei dem Fahrzeug, soll es sich um einen weinroten SUV mit Teil Kennzeichen NR-DA und drei unbekannten Ziffern handeln.



Hinweise werden an die Polizeiinspektion Linz erbeten.



