Verkehrsunfall-Flucht in Ockenfels

Die Tat habe sich in der Nacht des 29.10.2024 auf den 30.10.2024 in der Hauptstraße der Ortslage Ockenfels ereignet.



Vor Ort war ein hochwertiger Sportwagen über Nacht geparkt. Dieses Fahrzeug wurde durch den bisher unbekannten Täter beschädigt.

Im Anschluss an die Tat entfernte sich der Täter unerlaubt vom Unfallort.



Die Polizeiinspektion Linz am Rhein bittet um etwaige Zeugenhinweise in dieser Sache.



Polizeiinspektion Linz am Rhein

