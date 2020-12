Archivierter Artikel vom 11.10.2020, 13:50 Uhr

Neuwied

Verkehrsunfallflucht in Neuwied-Engers

Der Geschädigte parkte seinen PKW, einen blauen BMW 3er, am 08.10.20 gegen 18:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Mülhofener Straße in Höhe der Hausnummer 62. Als er am 09.10.20 gegen 07:00 Uhr zum seinem PKW zurückkam, stellte er einen Schaden an der hinteren Tür der Fahrerseite fest.