Neuwied

Verkehrsunfallflucht in Neuwied, Zeugensuche!

Am 22.04.2021 zwischen 08:55 und 09:10 Uhr parkte der Geschädigte sein Fahrzeug, einen Ford Fusion, auf dem Parkplatz der Netto Filiale an der Engerser Landstraße 40 in Neuwied.