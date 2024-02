Verkehrsunfallflucht in Kirchen

Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa

Die Geschädigte parkte ihren PKW an den eingezeichneten Parktaschen an der Bahnhofstraße zwischen Zufahrt Parkplatz am alten Heizkraftwerk und Zufahrt Rettungswache. Als sie nach der Arbeit zurückkehrte, stellte sie fest, dass das vordere Kennzeichenschild vor der Windschutzscheibe lag. Mutmaßlich dürfte der Unfallverursacher beim Rangieren rückwärts mit einer Anhängerkupplung gegen die PKW-Front der Geschädigten gefahren sein. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten.



Die Polizeiinspektion Betzdorf bittet um sachdienliche Hinweise.



