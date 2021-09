Kirchen

Verkehrsunfallflucht in Kirchen

Die Geschädigte stellte am 24.09.21 im Zeitraum von 10 Uhr bis 14:15 Uhr ihren Pkw in Kirchen auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurück kehrte, stellte sie eine deutlich sichtbare Beschädigung an der linken Fahrerseite fest.