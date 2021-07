Verkehrsunfallflucht in Engers – Zeugen gesucht!

Demnach hatte der Mann seinen Pkw, einen hellen Ford C-Max, in der Clemensstraße etwa in Höhe Hausnummer 10 in Neuwied ST Engers geparkt. Am heutigen Mittwoch bemerkte er einen Schaden vorne links. Vermutlich ist ein größeres Fahrzeug beim Rangieren gegen den Ford gestoßen, anschließend hat der Unfallverursacher sich von der Unfallstelle entfernt. Die Unfallzeit lässt sich nur bedingt eingrenzen, allerdings dürfte sie am gestrigen Abend des 06.07.2021 liegen. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter der 026318780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



