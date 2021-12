Verkehrsunfallflucht in Dierdorf

Am späten Montagnachmittag kam es um 17:36 zu einer Verkehrsunfallflucht im Einmündungsbereich der Bochowstraße und der Bahnhofstraße in Dierdorf.



Der oder die Unfallverursacher* in befuhr mit einem PKW, vermutlich einem Skoda Oktavia (Baujahr 2013-2016), die Bahnhofstraße in Richtung Giershofen. An der Einmündung zur Bochowstraße missachtete der / die Unfallverursacher*in die Vorfahrt des Fahrzeugführers eines PKW Mitsubishi Colt.

Um eine Kollision der kreuzenden Fahrzeuge zu verhindern, musste der Mitsubishi Fahrer ausweichen und verlor dabei kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und beschädigte einen angrenzenden Zaun.

Der / die Unfallverursacher*in hielt kurz an und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



