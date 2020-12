Archivierter Artikel vom 18.08.2020, 10:20 Uhr

Am 17.08.2020, gegen 12:05 Uhr befuhr ein PKW die Wiedbachstraße von Heddesdorf kommend in Fahrtrichtung Niederbieber.

Auf Höhe der Hausnummer 13 touchierte er mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Beschuldigte in Fahrrichtung Niederbieber ohne sich um den entstandenen Schaden zu bemühen. Laut einer Zeugin dürfte es sich bei dem Beschuldigten um eine schwarze Limousine (Mercedes-Benz) handeln. Der PKW soll mit einer männlichen, etwa 60 jährigen Person besetzt gewesen sein. Das Kennzeichen ist unbekannt. Der Fahrer habe keine Reaktion bei den Aufprall gezeigt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Neuwied.



