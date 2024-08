Bad Hönningen

Verkehrsunfallflucht in Bad Hönningen

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

In der Nacht von Montag, 07.08.24, auf Dienstag, den 08.08.24, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem rechten Seitenspiegel den linken Seitenspiegel eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten PKW auf der Waldbreitbacher Straße in Bad Hönningen.