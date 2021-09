Verkehrsunfall-Flucht in Bad Hönningen

Am Samstag, 11.09.2021 kam es gg. 12:34 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Bad Hönningen im Bereich des Friedhofswegs zur Waldbreitbacher Straße.

Der Unfallverursacher wurde durch eine Zeugin beobachtet, wie er gegen einen Pfosten mit Kettenverbindung gefahren war. Dieser flog durch den Anstoß im hohen Bogen aus der Halterung. Der Unfallverursacher stieg aus, sah sich den Schaden an, stellte den Pfosten wieder auf, als ob nichts gewesen wäre und verließ abschließend die Unfallstelle ohne seine Beteiligung anzuzeigen.

Durch ausreichende Hinweise zum Tatfahrzeug, konnte der Unfallverursacher ermittelt werden.

Er wurde darüber belehrt, dass er durch sein Verhalten eine Straftat -Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort- begangen hat.

Hier gilt der polizeiliche Dank, der aufmerksamen Zeugin.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein

Am Konvikt 1

53545 Linz am Rhein

Tel.: 02644 – 943 – 0



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell