Verkehrsunfallflucht – Hat jemand was beobachtet?

Am Freitag, 10.05.2024 kam es gegen 10:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L255 zwischen Asbach und Hussen.

Hierbei kam es im Begegnungsverkehr zwischen einem PKW und einem LKW zu einer Annäherung, wodurch der Fahrer des PKW nach rechts von der Fahrbahn abkam und die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der LKW setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Hussen fort.

Hat jemand diesen Vorfall beobachtet?

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



