Verkehrsunfallflucht – Grundstückszaun beschädigt

Neustadt (Wied)OT Ehrenberg (ots) – Am 12.11.2021 kam es in der Zeit zwischen 04:30 Uhr bis 07:15 Uhr in der Straße „Akazienweg“ in Neustadt (Wied) OT Ehrenberg zu einem Verkehrsunfall.