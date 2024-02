Verkehrsunfallflucht geklärt, flüchtiger Fahrzeugführer erneut verunfallt

Am 23.02.2024 kam es im Einfahrtsbereich des LIDL-Marktes zu einem Verkehrsunfall.

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der verantwortliche Fahrer des PKW entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Anschließend nahm ein aufmerksamer Unfallzeuge die Verfolgung des PKW auf. Im Weiteren Verlauf kollidierte der flüchtige PKW in der Ortslage Dierdorf mit einem entgegenkommenden PKW, hierbei wurde der Unfallgegner verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der verantwortliche Fahrer des flüchtigen PKW ermittelt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



