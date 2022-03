Verkehrsunfallflucht geklärt

Linz am Rhein (ots). Am Dienstagmittag stieß eine 78-jährige Pkw-Fahrerin aus Ockenfels beim Ausparken auf dem unteren Parkplatz des Edeka-Marktes in Linz gegen einen geparkten Pkw, und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.