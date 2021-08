Verkehrsunfallflucht geklärt

Am Donnerstagnachmittag beschädigte ein 81-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Honnef beim Einparken einen Pkw auf dem Parkplatz des Vorteil-Centers in Unkel und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Vorfall und konnte der Polizei das Kennzeichen des Verursachers mitteilen. Im Anschluss konnte der verantwortliche Fahrzeugführer an seiner Wohnanschrift in Bad Honnef ermittelt werden.



