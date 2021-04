Verkehrsunfallflucht geklärt

Am Mittwochmorgen kollidierte ein Lkw auf der B 42, Höhe Leubsdorf mit einem Dienstfahrzeug der Straßenmeisterei.

Im Anschluss setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt in Richtung Bonn unbeeindruckt weiter fort. Mitarbeiter der Straßenmeisterei nahmen sofort die Verfolgung des Lkw auf und konnten diesen Ortsausgang Linz stellen. Der Lkw-Fahrer zeigte sich wiederum unbeeindruckt und flüchtete weiter in Richtung Bonn. Über die Firma konnte der verantwortliche Fahrer ermittelt werden, es handelte sich um 62-jährigen Mann aus Pfalzfeld/Hunsrück.



