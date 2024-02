Verkehrsunfallflucht – Fahrzeugteile von einem Fiat 500 X an der Unfallstelle aufgefunden

Linz, Grüner Weg (ots) – Am Freitag, den 02.02.2024 kam es vermutlich im Zeitraum zwischen 22:20 und 22:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort im Grünen Weg in Linz.

Der Außenspiegel eines am Fahrbahnrad geparkten PKW wurde von dem Unfallverursacher abgefahren. Der Verursacher beging anschließend Fahrerflucht. Die an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteile lassen darauf schließen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Fiat 500X handeln könnte. Die Polizei Linz nimmt Zeugenhinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher auf.



