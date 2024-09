Verkehrsunfallflucht – Fahrzeugführerin eines grauen Ford Mondeo gesucht

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 17:15 Uhr in der Wiedtalstraße in Roßbach (Wied) eine Verkehrsunfallflucht.

Die Unfallverursacherin befuhr mit ihrem PKW die Wiedtalstraße in Richtung Waldbreitbach. Beim Vorbeifahren touchierte sie mit ihrem PKW den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten Ford Transit.

Anschließend entfernte sich die Fahrerin in Richtung Waldbreitbach unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach jetzigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Fahrzeug der Unfallverursacherin um einen grauen Ford Mondeo Kombi. Gemäß einer Zeugenaussage wurde der PKW von einer Frau im mittleren Erwachsenenalter mir rötlich schulterlangen Haaren geführt.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



