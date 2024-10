Verkehrsunfallflucht – Fahrzeugführer/- in eines schwarzen SUV gesucht

Anzeige



Die Fahrerin eines Leichtkraftrades befuhr die Bundesstraße in Richtung Bonefeld.

Ihren Angaben zufolge wurde sie am Waldende durch einen hinter ihr fahrenden PKW bedrängt.

Hierbei kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge.

Die Fahrerin des Leichtkraftrades verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte auf einen angrenzenden Feldweg.

Sie erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen.



Der die Unfallverursacher/- in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr weiter in Fahrtrichtung Rengsdorf.



Die Geschädigte gab an, dass es sich bei dem PKW um einen schwarzen SUV gehandelt haben soll.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



