Archivierter Artikel vom 14.08.2020, 08:50 Uhr

Am späten Donnerstagnachmittag ereignete sich um 17:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht im Einmündungsbereich der Jakobus Wirth Straße und der Weihergasse in Niederbreitbach.

Durch einen bisher unbekannten Fahrradfahrer wurde dem Fahrzeugführer eines VW Golf Plus die Vorfahrt genommen. Um eine Kollision mit dem Fahrradfahrer zu vermeiden, versuchte der Autofahrer auszuweichen und prallte dabei frontal mit seinem PKW gegen eine Hauswand. Hierbei erlitt der 64-jährige Fahrer leichte Verletzungen, sein insbesondere im Bereich der Fahrzeugfront beschädigter PKW war nicht mehr fahrbereit. An der Hauswand entstand geringer Sachschaden. Der Fahrradfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise auf die Identität des Fahrradfahrers bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.



