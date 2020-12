Archivierter Artikel vom 04.09.2020, 08:30 Uhr

Am Donnerstag kam es um 22:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der Kreisstraße 130 zwischen Reichenstein und der Kreisstraße 127. Der / die bisher unbekannte Unfallverursacher(in) befuhr die Kreisstraße 130 aus Richtung Reichenstein kommend in Richtung Kreisstraße 127. Hierbei verstieß der / die Fahrer(in) bei Gegenverkehr gegen das Rechtsfahrgebot.

Es kam zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. Am linken Außenspiegel der Geschädigten entstand Sachschaden. Der / die Unfallverursacher(in) bremste kurz ab, setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Minivan handeln.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.



