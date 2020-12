Archivierter Artikel vom 22.11.2020, 07:50 Uhr

Neitersen

Verkehrsunfallflucht, Fahrer stand unter dem Einfluss von Btm

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag, den 21.11.2020 kurz vor 12:00 Uhr in Neitersen. Ein 43 Jahre alte Lkw-Fahrer befuhr mit seinem Sattelzug die Rheinstraße aus Richtung Altenkirch kommend und beabsichtigte nach rechts in den Jägerweg abzubiegen.