Verkehrsunfallflucht – Fahndung nach dem flüchtigen Unfallverursacher

Am Samstag, den 20.07.2024, kam es gegen 18:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Bad Hönningen.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kam im Kreuzungsbereich Rudolf-Buse-Straße / Waldbreitbacher Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Absperrpfosten. Die Pfosten und vermutlich auch das verursachende Fahrzeug wurden dabei nicht unerheblich beschädigt. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete unerkannt von der Unfallstelle.



Vor Ort wurde der Rahmen eines Nebelscheinwerfers aufgefunden, der zu einem Mitsubishi Lancer VIII Sportback, Baujahr um 2009, gehört. Das Fahrzeugteil könnte nach ersten Ermittlungen in Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall stehen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Linz am Rhein zu melden.



