Verkehrsunfallflucht / E-Ladestation beschädigt

Linz am Rhein (ots). In der Nacht zum Dienstag wurde eine Ladestation für E-Fahrzeuge an der Asbacher Straße in Linz, Gelände RKG, von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt, der sich von der Unfallstelle entfernte.