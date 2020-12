Archivierter Artikel vom 21.08.2020, 12:30 Uhr

Trotz Durchfahrverbots befuhr ein bisher unbekannter LKW-Fahrer die Kreisstraße in Richtung Wiedmühle. In einer scharfen Kurve musste er rückwärts in einen beschränkten Privatweg zurücksetzen, um seine Fahrt fortsetzen zu können. Beim Rangieren beschädigt er die dort befindliche Schranke, einen zusätzlich aufgestellten Polder und einen Wildzaun. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne den entstandenen Schaden zu melden.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.



