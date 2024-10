Verkehrsunfallflucht durch Spiegelunfall

Am Donnerstagmorgen (10.

Anzeige

10.2024) kam es auf der Bahnhofstraße in St. Katharinen zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr.

Der zweite Unfallbeteiligte setzte nach der Kollision seine Fahrt unbeirrt fort.



Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein

PK Patrick Jansen



Telefon: 02644-943-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell