Verkehrsunfallflucht durch Raser

Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Der bisher unbekannte Fahrer, befuhr mit seinem schwarzen Pkw Kombi der Marke Audi, die L 253 in Kretzhaus und bog dann nach links auf die L 254 Richtung Sankt Katharinen ab. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten im Bankett. Dadurch unbeeindruckt, setzte der Pkw direkt zum Überholvorgang an und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Sankt Katharinen weiter, wo er am Kreisel in Richtung Vettelschoß abbog. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. An der Unfallstelle konnten noch Fahrzeugteile des flüchtigen Fahrzeugs sichergestellt werden. Ebenfalls liegen Kennzeichenfragmente vor. Es ist davon auszugehen, dass der Pkw vor allem vorne links beschädigt ist. Die Ermittlungen dauern an.



Es wird gebeten Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug der Polizeiinspektion Linz unter 02644-9430 mitzuteilen.



