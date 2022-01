Verkehrsunfallflucht durch Ford mit silberfarbenem Außenspiegel

Der Unfallverursacher fuhr so dicht an den am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW vorbei, dass sich die beiden Außenspiegel berührten. An der Unfallstelle wurde die silberfarbene Außenspiegelabdeckung des Unfallverursachers aufgefunden und sichergestellt. Bei dem Flüchtigen dürfte es sich vermutlich um einen silberfarbenen Ford handeln, der einen Schaden am rechten Außenspiegel aufweist.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Linz/Rhein entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell