Neuwied

Verkehrsunfallflucht durch E-Scooter in Neuwied – Zeugensuche!

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am 09.10.2024 kam es in Neuwied in der Langendorfer Straße, gegenüber des dortigen Elektronikmarktes, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem sogenannten E-Scooter.