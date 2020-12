Archivierter Artikel vom 31.10.2020, 08:00 Uhr

Ein Pkw, der aus Richtung Herschbach in Richtung Dierdorf unterwegs war, hat nach Angaben des anderen entgegenkommenden Unfallbeteiligten die Kurve geschnitten.

Daher musste der Fahrer des Pkw eine Ausweichbewegung durchführen und prallte mit dem Außenspiegel an einen Leitpfosten. Hierbei entstand ein Sachschaden.



Der Pkw aus Richtung Herschbach setzte seine Fahrt fort.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02631-9520

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell