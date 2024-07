Gebhardshain

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz der Sporthalle

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

Am Montag, den 01.07.2024 parkte der Geschädigte seinen schwarzen Ford Kuga in der Zeit von 15:45 Uhr bis 17:30 Uhr auf dem Parkplatz der Sporthalle in Gebhardshain.