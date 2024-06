Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Am Montag, dem 24.06.2024, ereignete sich zwischen 13:15 Uhr und 13:42 Uhr auf dem Rewe Parkplatz in 56564 Neuwied (Langendorfer Straße 192) ein Verkehrsunfall.

Anzeige

Im genannten Zeitraum wurde ein geparkter PKW (silberner VW) von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher dürfte aufgrund des Schadensbildes den geparkten PKW mit seinem PKW beim Einparken in eine Parklücke touchiert haben. Anschließend entfernte sich der Verkehrsunfallverursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen, von der Unfallörtlichkeit.

Es entstand ein Sachschaden am vorderen linken Kotflügel des geparkten PKW.



Hinweise werden an die Polizeiinspektion Neuwied,

Tel: 026318780, oder E-Mail: Pineuwied.wache@polizei.rlp.de

erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Neuwied





Telefon: 02631-878-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell