Verkehrsunfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz

Bereits am vergangenen Dienstag, 24.09.24, ereignete sich auf dem Lidl-Parkplatz in Altenkirchen eine Verkehrsunfallflucht.

Die 28-jährgie Fahrerin eines Audi A6 Avant hatte ihren Pkw gegen 17:20 Uhr ordnungsgemäß in einer Parktasche auf dem genannten Parkplatz abgestellt. Als sie gegen 17:50 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden an der vorderen Stoßstange. Hinweise erbittet die Polizei Altenkirchen unter der Rufnummer 02681-9460.



