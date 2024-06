Am frühen Abend des 20.06.2024 kam es auf dem Parkplatz des Fressnapfes im Neuwieder Industriegebiet zu einer Verkehrsunfallflucht, wobei das Neufahrzeug des Geschädigten, ein VW T-Roc, im Bereich der Fahrerseite nicht unerheblich beschädigt wurde.

Der Verursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Neuwied in Verbindung zu setzen.



