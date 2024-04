Erpel

Verkehrsunfallflucht am Bürgerzentrum

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa

Am Mittwochabend, in der Zeit zwischen 17:55 Uhr und 19:20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz am Bürgerzentrum in der Heisterer Straße ein geparkter Pkw VW Golf von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt.