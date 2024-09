Linz am Rhein (ots). Im Zeitraum zwischen dem 11.09.24, 19:30 Uhr und 12.09.24, 09:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz am Bahnhof in Linz einen dort abgestellten weißen Ford-Transit.

Es entstand eine Beschädigung am vorderen, rechten Radkasten auf einer Höhe von 65-79,5 cm und einer Länge von 30 cm. Hinweise auf den Unfallverusacher nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430



