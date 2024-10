Rheinbreitbach

Verkehrsunfallflucht

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Samstagmittag, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:25 Uhr, wurde auf dem Lidl Parkplatz in Rheinbreitbach, Hauptstraße, ein schwarzer PKW VW Touran nicht unerheblich beschädigt.