Verkehrsunfallflucht

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Linz am Rhein (ots). Am Donnerstagmorgen, in der Zeit von 00:00 Uhr bis 09:00 Uhr, wurde in Linz, Straße „Grüner Weg“, ein grauer PKW Peugeot beschädigt, welcher dort am rechten Fahrbahnrand geparkt war.