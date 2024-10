Am Dienstagnachmittag; 17:00 – 17:10 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen geparkten PKW auf dem Parkplatz des Rewe Marktes in Hamm (Sieg).

Anzeige



Am PKW der Geschädigten entstand Sachschaden an der kompletten rechten Fahrzeugseite. Aufgrund der fremden Lackanhaftungen dürfte es sich um ein rötliches Fahrzeug gehandelt haben.

Der unbekannte Verursacher flüchtete von der Unfallstelle.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Altenkirchen,

Telefon: 02681-946-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681-9460

Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell