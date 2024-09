Bad Hönningen, Ariendorf (ots) – Am Freitag, im Tatzeitraum zwischen 06 Uhr und 19 Uhr, kam es in der Ariendorfer Straße, Höhe Hausnummer 17, zu einer Unfallflucht, die höchstwahrscheinlich durch einen LKW verursacht wurde.

Der Geschädigte Bewohner der dortigen Anschrift hatte eine Beschädigung an seiner Hauswand und an der darüber befindlichen Dachrinne des Gebäudes festgestellt.

Hinweise zum flüchtigen Fahrer/Fahrzeug nimmt die Polizei Linz unter der bekannten Telefonnummer entgegen.



