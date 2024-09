Verkehrsunfallflucht

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Linz am Rhein (ots). In der Zeit zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag wurde auf dem Parkplatz an der Robert-Koch-Schule (Schulhof) ein Pkw Toyota mit Münchener Zulassung von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt.