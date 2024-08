Bruchhausen

Verkehrsunfallflucht

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Am Sonntagnachmittag wurde in der Zeit zwischen 16:10 Uhr und 17:40 Uhr in der Waldstraße ein geparkter Pkw Skoda von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt.