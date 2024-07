Verkehrsunfallflucht

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Linz am Rhein (ots). Am Montagnachmittag, in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Norma-Marktes beim Scherer-Center ein geparkter Pkw Hyundai beschädigt.