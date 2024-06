Am Donnerstag, 27.06.2024, gegen 18.10 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 414 in der Gemarkung Sörth ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Kleintransporters die B 414, aus Richtung Kroppach kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. In Höhe des Abfahrt Sörth kam es dann zur seitlichen Kollision zwischen dem Transporter und einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dessen Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle, indem er seine Fahrt in Richtung Kroppach fortsetzte. Bei dem Verkehrsunfall entstand zumindest am Kleintransporter Sachschaden. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



