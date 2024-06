Am späten Donnerstagabend kam es im Zeitraum von 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr in der Rengsdorfer Straße in Neustadt (Wied), Ot. Hombach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte eine Fahrbahnverschwenkung und zwei Warnbaken.

Neustadt (Wied) (ots) –



Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte eine Fahrbahnverschwenkung und zwei Warnbaken. Im Anschluss entfernte sich der Beschuldigte unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine Kennzeichenhalterung des Unfallfahrzeugs sicher.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



