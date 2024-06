Verkehrsunfallflucht

Linz am Rhein (ots). Am Dienstagvormittag beschädigte ein unbekannter Pkw-Fahrer einen Zierstein in der Mühlengasse und entfernte sich von der Unfallstelle.