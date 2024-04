Verkehrsunfallflucht

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Linz am Rhein (ots). Am Montag, in der Zeit von 11:00 Uhr – 13:30 Uhr wurde ein geparkter Pkw auf dem Parkplatz Am Gestande in der Nähe zum Burgplatz von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt.