Am Dienstagnachmittag ereignete sich gegen 17:00 Uhr auf der Landesstraße 258 zwischen Neuwied und Anhausen ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Die Geschädigte befuhr mit ihrem PKW BMW die Landesstraße aus Richtung Anhausen kommend.

Der Unfallverursacher befuhr mit einem schwarzen Kleinwagen die Landesstraße in entgegengesetzte Richtung. Im Kurvenbereich geriet er auf die Gegenfahrspur. Hierbei berührten sich die jeweils linken Außenspiegel der begegnenden Fahrzeuge.

Der Unfallverursacher fuhr weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



