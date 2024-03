Mudersbach

Verkehrsunfallflucht

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Am 13.03.2024 gegen 09:15 Uhr befuhr ein 68jähriger PKW-Fahrer die Adolfstraße in Mudersbach aus Richtung Gosenbach kommend in Richtung Niederschelderhütte.